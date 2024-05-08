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Video Türkiye TSK’dan mayısta 3 büyük tatbikat | Video
TSK’dan mayısta 3 büyük tatbikat | Video

TSK’dan mayısta 3 büyük tatbikat | Video

08.05.2024 | 16:02

Türk Silahlı Kuvvetleri, mayıs ayı boyunca Denizkurdu, Uluslararası Anadolu Ankası ve EFES-2024 adında üç büyük tatbikat gerçekleştirecek.

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