TSK’dan mayısta 3 büyük tatbikat | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri, mayıs ayı boyunca Denizkurdu, Uluslararası Anadolu Ankası ve EFES-2024 adında üç büyük tatbikat gerçekleştirecek.
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