Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında öğretmen atamaları için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında yeni müfredatla ilgili önemli bilgiler paylaştı. "Yeni müfredat için 2013'ten beri çalışıyoruz. Yenilikleri takip etmeliyiz. Müfredatın belirli aralıklarla değiştirilmesi elzemdir" diyen Bakan Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili de önümüzdeki hafta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına vurgu yaptı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.
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