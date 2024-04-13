Video Yaşam Antalya'da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN |
Antalya'da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN |

Antalya'da teleferik kazası! Kurtarma çalışmaları kamerada | CANLI YAYIN |

13.04.2024 | 08:03

Antalya'da meydan gelen teleferik kazasında mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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