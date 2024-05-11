Bir suya 30 lira istediler, itiraz edilince müşteriyi dışarı attılar | Video
İstanbul‘da bir çorba, birde su için müşteriden 110 lira isteyen kafe yetkilisi, bu duruma itiraz eden müşteriyi çalışanlarıyla birlikte kolunda tutup dışarı çıkardı.
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