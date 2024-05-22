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Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara böyle çarptı

Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara böyle çarptı

22.05.2024 | 20:07

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı elektrikli araç, kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. 1'i ağır 2 kadının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

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