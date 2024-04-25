Avcılar’da seyir halindeki araç içerisinde esrarengiz cinayet! Cinayet sonra yaşananlar kamerada | Video
Avcılar’da gece seyir halindeki araç içerisinde silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede ıslak mendil paketlerine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
OTOSTOP İÇİN DURDURDUKLARINI SÖYLEDİ
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaralı Ahmet H.'yı tedavisinin ardından sorguladı. Ahmet H. 2 kişinin yolda otostop için kendilerini durdurduklarını ve araç içinde tartışma çıkardıktan sonra 2 şahsın silahla kendilerine saldırdıklarını iddia etti. Polis, kaçan şüphelileri aramaya başladı.
ISLAK MENDİL PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Araç çevrede olay yeri inceleme ekiplerince de çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde araçta mermi izleri tespit edildi. Öte yandan araç dışında ıslak mendil paketleri de dikkat çekti. Paketlerin içinde esrar adı verilen uyuşturucu madde bulundu.
Olayı duyan çevre sakinlerinden Hamdi Değerli ise "Sabaha karşı 4 sıralarında bir araç geliyor. Daha sonra silah sesleri duyulunca güvenlikler geliyor buraya. Yaralılar varmış araç içinde daha sonra polis ekipleri araç içinde uyuşturucu olduğunu söyledi. Islak mendil paketleri içinde olduğu söylenmiş. Şahıslardan birisi çok ağır yaralıymış kalp masajı yapılmış burada. "dedi.
OLAY SONRASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan olay sonrası anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kapıları açık halde site girişi önüne yanaşması ve sonrasında ise yaralı halde Ahmet H.'nin çevreden yardım istemesi vatandaşların ve ambulansın gelmesi yer aldı.
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