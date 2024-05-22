Video Haber İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!
İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!

İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!

22.05.2024 | 22:55

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin yaşamını yitirdiği kaza dünya gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan helikopter kazasının yaşandığı alana ilk ulaşan ise A Haber oldu. İlk kez A Haber tarafından yayınlanan görüntüler dünya televizyonlarında da yine A Haber ve A News logolarıyla servis edildi.

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