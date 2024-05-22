İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin yaşamını yitirdiği kaza dünya gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan helikopter kazasının yaşandığı alana ilk ulaşan ise A Haber oldu. İlk kez A Haber tarafından yayınlanan görüntüler dünya televizyonlarında da yine A Haber ve A News logolarıyla servis edildi.
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