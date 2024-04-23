Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Gazi Meclis'in 104. yılı... Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak | Video

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. TBMM'nin açılışının ve milli iradenin tecelli edişinin 104. yıl dönümünde Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek. Erdoğan daha sonra TBMM'de düzenlenecek olan 23 Nisan resepsiyonuna katılacak.