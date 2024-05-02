Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Görüşmeye genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü ve Meclis grup başkanı gibi isimlerin katılması bekleniyor.