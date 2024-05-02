Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Görüşmeye genel başkan yardımcıları, parti sözcüsü ve Meclis grup başkanı gibi isimlerin katılması bekleniyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:15
43:44
03:50
Hilal Kaplan | Ölümlere sebep olan biri var 01.05.2024 | 16:50
04:12
Salih Tuna | Yılmaz Erdoğan çöp mü? 01.05.2024 | 16:47
03:31
Dilek Güngör | Maliye’den 7/24 denetim 01.05.2024 | 16:44
05:34
Melih Altınok | Mangal 01.05.2024 | 16:39
01:45
00:25
1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar... 01.05.2024 | 14:34
01:53
20:39
14:13
İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında 01.05.2024 | 12:25
00:43
05:21
Sendika temsilcileri Taksim'de! HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan açıklama... 01.05.2024 | 08:57
00:27
Sivas'ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 30.04.2024 | 23:03
00:33
Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 30.04.2024 | 23:03
00:35
24:47
Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum 30.04.2024 | 20:05
35:23
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze birinci gündemimiz 30.04.2024 | 17:52
02:22