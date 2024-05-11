Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video
İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup çıktığı görülüyor. Yaralı halde odasından çıkan müdürün yere oturup yardım istediği son anlar yer alıyor..
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