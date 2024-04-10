Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin, "İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:22
14:34
Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video 10.04.2024 | 15:46
04:21
05:00
Bakan Koca, deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı diledi | Video 10.04.2024 | 09:28
14:40
MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video 10.04.2024 | 08:36
06:41
Malatya polisi "Uyan Sunam" türküsünü seslendirdi 10.04.2024 | 01:17
00:10
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 09.04.2024 | 21:28
00:17
Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza 09.04.2024 | 18:25
01:36
Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video 09.04.2024 | 17:07
05:15
00:43
“Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video 09.04.2024 | 08:49
00:56
YRP’li aday milletvekili ile tartıştı 08.04.2024 | 21:39
02:09
Ayasofya Camii'nde Ramazan ayının son teravih namazı kılınacak! 08.04.2024 | 21:09
24:50
01:11
Türkiye, Gazze’ye en çok yardım eden ülke oldu 08.04.2024 | 19:22
05:06
İstanbul'a nefes aldıran tatil! İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı! 08.04.2024 | 19:12
02:32
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar 08.04.2024 | 19:10
04:04
YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerine ret 08.04.2024 | 17:07
08:40
Yavuz Donat | Özgür Özel ile bayram sohbeti 08.04.2024 | 17:03
05:06
Melih Altınok | Hadi oradan 08.04.2024 | 17:01