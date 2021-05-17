Kademeli normalleşmede nikah günü değişikliğinde yoğunluk yaşandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'Tam Kapanma' nın sona ermesiyle nikah dairelerinin önünde tarih değişikliği nedeniyle yoğunluk oluştu. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla nikah tarihlerinde değişiklik yapmak isteyenler ve nikah tarihi erteleyenler nikah dairelerine akın etti. Şişli Maçka Nikah Dairesi Müdürü Meliha Gündüz 150'nin üzerinde değişiklik yaptıklarını kaydetti.



Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Kademeli normalleşme' sürecinin başlamasıyla nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Tam kapanma döneminde nikah tarihi alıp, nikahlarını kıydıramayan çiftler, yeni nikah günü almak için evlendirme dairelerine geldi. Şişli Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler de HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek içeri alındı. 1 Haziran'a kadar çiftler hafta içi iki şahit ile nikahlarını kıydırmaya devam edecek.

Pandemiden ve tam kapanma ve kademeli kapanmadan dolayı nikah tarihlerinde sürekli değişim yaşandığını belirten vatandaşlar normal davetliler ile yapabilecekleri nikah tarihi için evlendirme dairelerine koştuklarını söylediler.



Tam kapanmadan sonra nikah tarihlerini değiştirmek isteyenlerin akınına uğradığını belirten Şişli Maçka Evlendirme Dairesi Müdürü Meliha Gündüz, "Daha önceki kadelmeli normalleşme sürecinde belli bir katılımcı ile pandemi kuralları çerçevesinde nikahlar yapılıyordu. Fakat vaka sayılarının artması ile birlikte Tam kapanmaya girildi 17 gün nikah yapılamadı. Fakat bu kademeli normalleşme süresinde de nikah yapılmayacağı açıklanınca Mayıs ayına tarih alanlar bu tarihlerini değiştirmek için nikah dairelerine akın ettiler. Bir günde 150'nin üzerinde değişiklik yaptık. İnsanlar ileriki tarihlere günlerini değiştirmek zorunda kaldılar" dedi.