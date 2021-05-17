Son dakika: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika haberleri: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Son dönemde rekor seviyelere ulaşan vaka sayısı tam kapanma ile 15 binin altına kadar geriledi. Alınan tedbirler sayesinde vakalar kontrol altına alınırken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren kritik toplantının ardından Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıkladı.
1 HAZİRAN SONRASI NE OLACAK?
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa destek paketinin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, milyonların merak ettiği "1 Haziran sonrası ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi.
Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
"EN ZORU GERİDE BIRAKTIK"
Tedbir almayan ülkelerin ağır bedeller ödediğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte görev alan herkese şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kulalndı.SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İşte esnafa hibe desteği müjdesinin detayları Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketinin detayları belli oldu SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan çiftçiye müjdeyi verdi! 2021 yılı yaş çay alım fiyatları belli oldu