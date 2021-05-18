TOPLAM 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRA KARŞILIKSIZ VERİLECEK

Başkan Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A CAMİAMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Öte yandan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; esnafa yönelik yeni destek paketi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bendevi Palandöken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Palandöken, "Esnafa yönelik yeni destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet cafe gibi işletmelere 5 bin TL, bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin TL karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe + Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız Lütfi Elvan ve Mehmet Muş'a teşekkür ediyorum. TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak tüm kaynaklarımızı Nefes Kredisiyle üyelerimize aktarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜMSİAD GENEL BAŞKANI DOĞAN: "DESTEKLER ESNAFIMIZA CAN SUYU SAĞLAYACAK NİTELİKTE"



Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli buluyorum." dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Doğan, desteklerin bu süreçte büyük önem arz ettiğini kaydederek, "Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli buluyor, KOBİ'lerimiz açısından büyük önem taşıyan bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Küresel salgının ekonomik anlamda tahrip edici etkilerinden en çok KOBİ'lerin etkilendiğini dile getiren Doğan, salgının ilk görüldüğü andan itibaren devletin uygulamaya koyduğu tedbirlerle firmaların zorlu süreçte ayakta kalmasının hedeflendiğini ve bunda da önemli ölçüde başarılı olunduğunu vurguladı.

Doğan, salgın sürecinin uzamasının KOBİ ölçekli işletmeler açısından sıkıntı oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOBİ'lerimizin en temel sıkıntılarından biri ve belki de en önemlisi olan işletme finansmanının sağlanması noktasında, faizsiz nefes kredisi sağlanması işletmelerimizin sürdürülebilirliğine olumlu katkı yapacaktır. Firmalarımızın salgın sürecinde ayakta kalarak faaliyetlerini devam ettirebilmeleri salgın sonrası ekonomik durumumuza da olumlu olarak yansıyacaktır. Bütün bu açılardan değerlendirdiğimizde hükümetimizin uygulamaya geçeceği Nefes Kredisi piyasalara önemli bir destek unsuru olacaktır."