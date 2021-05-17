Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketinin detayları belli oldu | Video
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Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüsten etkilenen esnafa destek olmaya devam edeceklerini bildirmişti. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra gözler bugün yapılan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, esnafa müjdeyi duyurdu. İşte destek paketinin detayları...