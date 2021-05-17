Son dakika | Başkan Erdoğan'dan SABAH'a çok özel Filistin ve KKTC açıklamaları: Dış politikada yeni sayfa mı açılıyor?

'BAŞKASINA GÜVENMEYİZ'

AB'nin ikircikli tutumu, Yunanistan ve diğer ülkelerin Rum kesimini muhatap alıp KKTC'yi yok sayması ile ilgili son derece tavırlı olduğunu belli eden Erdoğan'ın şu sözleri Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesindeki Türkiye'nin tutumunu bir adım daha ileri taşıyor: "Bizim; Kıbrıs'ı Rumların tasallutuna bırakmamız diye bir şey sözkonusu bile olamaz. Türk askerinin çekilmesi teklif dahi edilemez. Biz, önümüzdeki günlerde uluslararası platformlarda ülkelerle diplomasiye devam edeceğiz. Bugüne kadar KKTC'ye yönelik tutumları belli, fakat biz Kıbrıs Türk halkının hakkını sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz..."