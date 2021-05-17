Son Dakika Haberi: Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleştirildi

KRİPTO PARALARIN İZİ BULUNDU

Öte yandan, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerinin takip ederek kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı. Raporu hazırlayan Blockchain teknolojileri şirketi ortaklarından Can Azizoğlu, kripto paraların izini bulduklarını söyleyerek, "Tespitlerimize göre daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapılmış" dedi.