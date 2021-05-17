Son Dakika Haberi: Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleştirildi | Video

SON DAKİKA HABERLERİ: Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununda flaş bir gelişme yaşandı. Olayda mağdur olduğunu belirten şahıslar avukatları ve icra memurları eşliğinde Thodex’in Kadıköy'deki merkezine geldi ve ilk haciz işlemi gerçekleştirildi. Şirkete ait 3 lüks araca el konuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...