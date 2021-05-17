SON DAKİKA: Sofi Nurettin'in haberi Gara şehidinin ailesine 'hediye' oldu! Çocuklarının doğum günüydü

Son Dakika Haberi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı ve gerçekleştirilen görüşmede alınan kararları bildirdi. Erdoğan, teröre karşı kararlı mücadelemizin sürdüğünü vurgularken, bir de müjdeli haber verdi.
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed'in 8 Mayıs'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed, son olarak Şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını vermişti.
"BUGÜN BENİM OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ"
Gara'da şehit olan Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın ailesi A Haber'de yayınlanan programa katıldı ve Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesinin kendilerine bir hediye olduğunu söyledi. Şehit Altıntaş'ın babası yaptığı açıklamada "Bugün benim oğlumun doğum günü. Oğluma verilecek en güzel hediye oldu. Eyleme katılan ailelere selam olsun. Gazi ve şehitlerimize selam olsun. Bugün bizim gururlu günümüz" dedi.
Sofi Nurettin'in haberi Gara şehidinin ailesine 'hediye' oldu! Çocuklarının doğum günüydü | Video
"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN, VATAN SAĞ OLSUN"
Açıklamalarına devam eden baba Altıntaş, "İnanıyorum ki Murat Karayılan denilen aşağalık yaratık, Cemil Bayık, Duran Kalkan... İnşallah en kısa zamanda bunların da ölüm haberi alırız. Ben sayın bakanımdan ve reisimden bunu bekliyorum. Bize çok güzel hediye verdiler. Allah onlardan razı olsun, vatan sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Terörle mücadele de kazandığımızı vurgulayan Altıntaş, "Onları bitireceğiz" dedi.
"İNŞALLAH DİĞER TERÖRİSTLERİN DE ÖLÜM HABERİNİ ALIRIZ"
Şehidimizin annesi Songül Altıntaş ise "Bugün oğlumun doğum günüydü, bundan daha güzel bir müjde verilemezdi bize. Allah devletimizden, cumhurbaşkanımızdan bütün bakanlarımızdan razı olsun. İnşallah diğer teröristlerin de ölüm haberini alırız. Çocuklarımız şehit oldu, en güzel yere gittiler" şeklinde konuştu.