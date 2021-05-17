SON DAKİKA: Sofi Nurettin'in haberi Gara şehidinin ailesine 'hediye' oldu! Çocuklarının doğum günüydü

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN, VATAN SAĞ OLSUN"

Açıklamalarına devam eden baba Altıntaş, "İnanıyorum ki Murat Karayılan denilen aşağalık yaratık, Cemil Bayık, Duran Kalkan... İnşallah en kısa zamanda bunların da ölüm haberi alırız. Ben sayın bakanımdan ve reisimden bunu bekliyorum. Bize çok güzel hediye verdiler. Allah onlardan razı olsun, vatan sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Terörle mücadele de kazandığımızı vurgulayan Altıntaş, "Onları bitireceğiz" dedi.