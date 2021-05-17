Sofi Nurettin'in haberi Gara şehidinin ailesine 'hediye' oldu! Çocuklarının doğum günüydü | Video

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe vurulduğunu bildirdi. Erdoğan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed’in 8 Mayıs’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirirken, bu haber Gara şehidi Piyade Er Müslüm Altındaş'ın ailesine hediye oldu. Şehidimizin ailesi, "Bugün benim oğlumun doğum günü. Oğluma verilecek en güzel hediye oldu." dedi.