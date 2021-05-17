Son dakika haberi... Tam kapanma süreci bu sabah tamamlandı. Türkiye, bugünden itibaren kademeli normalleşme dönemine girdi. İçişleri Bakanlığı'nın "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesindeki detaylar dün açıklanırken bugün de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalar yapacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında.
SON DAKİKA GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDAA
Diğer yandan yeni normalleşme sürecine ilişkin genelge yayınlansa da hem önümüzdeki süreç hem de 1 Haziran sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar ve yüz yüze eğitimle ilgili alması beklenen kararlarla ilgili gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Toplantının bugün yapılması bekleniyor.
Peki yeni normalde hangi kurallar uygulanacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesinde yayınladığı 10 maddede normalleşme kuralları:
HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.
YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM EDECEK
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.
TOPLU TAŞIMA YOK
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
PAZAR YERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK
Son dakika genelgesine göre Pazar yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının sadece esnafa servis yapabileceği belirtildi.
AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 ARASINDA AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi 07.00-20.00 arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, AVM'lerin hafta içi 10.00- 20.00 arasında açık, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.
KAMUDA ESNEK MESAİYE DEVAM
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.
BUGÜN OKUL VAR MI?
8. VE 12. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime dair açıklama yaptı. Buna göre, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı kademelerde yüz yüze eğitime geçilecek.
Okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.
Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı'ya kadar uzaktan eğitime devam edilecek.