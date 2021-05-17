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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal
Giriş Tarihi: 17.5.2021 07:00 Son Güncelleme: 17.5.2021 07:11

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

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CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

Son dakika haberi... Tam kapanma dönemi bu sabah 05.00 itibarıyla resmen sona erdi. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme tedbirleri gündelik hayata pek çok kolaylık getiriyor. dün yeni normalleşme sürecini resmen ilan ederken bugün de kabine toplantısı gerçekleşecek. Normalleşmede İki doz aşı yaptıran 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına sevinirken şehir içi toplu ulaşımı kullanmak için bir süre daha bekleyecek. İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal...

Son dakika haberi... Tam kapanma süreci bu sabah tamamlandı. Türkiye, bugünden itibaren kademeli normalleşme dönemine girdi. 'nın "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesindeki detaylar dün açıklanırken bugün de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalar yapacağı Kabine toplantısında.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

SON DAKİKA GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDAA

Diğer yandan yeni normalleşme sürecine ilişkin genelge yayınlansa da hem önümüzdeki süreç hem de 1 Haziran sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar ve yüz yüze eğitimle ilgili alması beklenen kararlarla ilgili gözler kabinesinin gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Toplantının bugün yapılması bekleniyor.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

Peki yeni normalde hangi kurallar uygulanacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesinde yayınladığı 10 maddede normalleşme kuralları:

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM EDECEK

Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

TOPLU TAŞIMA YOK

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

PAZAR YERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK

Son dakika genelgesine göre Pazar yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının sadece esnafa servis yapabileceği belirtildi.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 ARASINDA AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi 07.00-20.00 arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, AVM'lerin hafta içi 10.00- 20.00 arasında açık, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

KAMUDA ESNEK MESAİYE DEVAM

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

BUGÜN OKUL VAR MI?
8. VE 12. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime dair açıklama yaptı. Buna göre, ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı kademelerde yüz yüze eğitime geçilecek.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

Okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı'ya kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili kararın, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

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Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal
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