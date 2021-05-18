‘Affet beni kızım’

İsrail'in güçlerinin 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı katliamların ardından şehit sayısı 200'e dayandı. Önceki gün gerçekleştirilen en kanlı saldırıların ardından enkazdan kurtarılma görüntüleri sosyal medya ağlarında binlerce kez paylaşılan mucize kız ise babasına kavuştu. Saldırıda annesi ile 3 kardeşini kaybeden 6 yaşındaki Suzy Eshkuntana isimli kızın minik bedeni 7 saatlik bir mücadenin ardından İsrail bombalarının yıktığı evlerinin enkazından çıkarılmıştı. Minik Suzy'nin kaldırıldığı El Şifa Hastanesi'nde sağlık durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı. Korku içindeki Filistinli kız, hastanede ayrıca babasına kavuştu. Kızı ile yan yana yataklarda tedavi gören baba Riyad Eshkuntana, yaralı ellerini tuttuğu kızına "Affet beni güzel kızım. Bağırarak beni yanına çağırmıştın. Ama gelemedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Reuters'a konuşan acılı baba sözlerine şu şekilde devam etti: "Yaşadığımız apartmanda çok sayıda doktor vardı. Dolayısıyla doktorların bulunduğu bir apartmanı vurmazlar diye düşünüyordum. Ama yine de çocukları güvenli odaya götürmüştüm. Sonra bir anda eve roket isabet etti. İki duvar yıkıldı. Hemen çocukları kontrol etmeye gittik. İkinci bomba isabet etti. Sonra zaten evimiz yıkıldı..." Evlerinin yıkılmasının öğrenmelerinin ardından Eshkuntana ailesinin yakınları soluğu hastane aldı. Ancak acılı aile ilk önce 4 yaşındaki Yahya'nın cansız bedeniyle karşılaştı, sonra diğer kardeşlerin ve annelerinin de öldüğü haberi geldi. 3 kardeşi ile annesi kaybeden Suzy'nin vücudunda ezilmeler olduğunu belirten doktorlar, fiziksel olarak kısa sürede iyileşeceğini ancak yaşadığı bu travmayı anlatmasının çok zor olacağını kaydetti. DIŞ HABERLERFİLİSTİNLİ Muhammed el-Hadidi Gazze'ye saldırıda 4 çocuğu ile eşini kaybetti. Ölen yakınlarının yasını tutan Hadidi bir yandan da kayıp oğlu Ömer'i arıyordu. Hastaneden 'Oğlun yaşıyor' diye haber alınca mutluluktan havalara uçtu. Daha 5 aylık oğlunun tedaviye alındığı hastaneye koşan baba, sevinç gözyaşlarına boğuldu. 'Ömer büyüyünce ona annesi ve kardeşlerine ne olduğunu nasıl anlatacağım' diyen babanın o anda çekilen fotoğrafı yürekleri sızlattı.