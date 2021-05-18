İsrail'den alçak saldırılara pişkin savunma! Medya merkezini bu nedenle vurmuş...

MEDYA MERKEZİ ASKERİ HEDEF!

Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu bina da İsrail füzelerinin hedefi oldu. Gazetecilerin bulunduğu binanın vurulmasıyla İsrail canlı yayında bir savaş suçuna daha imza attı. İsrail'in her katliamını savunan ABD'nin dahi uyarıda bulunmasına sebep olan hadise ile ilgili de açıklama yapan İsrailli sözcü, binanın askeri bir hedef olduğunu savundu. Binada Hamas'ın ve İslami Cihad örgütünün askeri istihbarat ofisleri ve askeri gereçleri olduğunu iddia eden sözcü, bu konudaki kanıtların paylaşılamayacağını dile getirdi. Uzmanlara göre, İsrail uluslararası bir yaptırımla karşı karşıya kalmadığı sürece ispatlamaya ihtiyaç dahi duymadan istediği yeri bombalamaya devam edecek.