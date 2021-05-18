İstanbul’da terör örgütü TKP/ML TİKKO operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML TİKKO'ya 8 şüphelinin yakalanmasına Maltepe, Pendik ve Bahçelievler'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona terörle mücadele timlerinin yanı sıra özel harekat timleri de eşlik etti.







BAZI ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda polis ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde adreslere girdi. Adreslerde uzun süre arama yapan ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.