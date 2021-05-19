Video Yaşam İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
19.05.2021 | 08:50

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik, 8 adrese eş zamanlı, operasyon gerçekleştirdi.
Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki operasyonda sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı.


Bahçelievler'de ise polis ekipleri 4 katlı binanın 3. katındaki daireye baskın düzenledi. İçeride yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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