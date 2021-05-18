Sofi Nurettin böyle yok edildi! Her şey tam da o noktada başladı! Gara'da F-16 ile nokta atış...

MİT ve TSK ortaklığı ile düzenlenen nokta operasyonda 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Halef El Muhammed öldürüldü. Haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. 'Sofi Nurettin'in PKK/KCK'nın sözde askeri konseyinde bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olarak biliniyor. Sabah.com.tr'ye konuşan Abdullah Ağar, Gara'da yok edilen teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ağar, teröristin F-16'larla vurulduğunu, Suriye'de ailesine ulaşıldığı, her şeyin burada başladığını ifade etti.

'SOFİ NURETTİN' ÖLDÜRÜLDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Toplantının ardından herkes normalleşme takvimine odaklanmıştı ki, Başkan Erdoğan terörle mücadelede çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, PKK/KCK'nın Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi isimlerden sonra en etkili olan elebaşı 'Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü duyurdu.