Sofi Nurettin böyle yok edildi! Her şey tam da o noktada başladı! Gara'da F-16 ile nokta atış...

MİT ve TSK ortaklığı ile düzenlenen nokta operasyonda 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Halef El Muhammed öldürüldü. Haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. 'Sofi Nurettin'in PKK/KCK'nın sözde askeri konseyinde bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olarak biliniyor. Sabah.com.tr'ye konuşan Abdullah Ağar, Gara'da yok edilen teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ağar, teröristin F-16'larla vurulduğunu, Suriye'de ailesine ulaşıldığı, her şeyin burada başladığını ifade etti.
'SOFİ NURETTİN' ÖLDÜRÜLDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Toplantının ardından herkes normalleşme takvimine odaklanmıştı ki, Başkan Erdoğan terörle mücadelede çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, PKK/KCK'nın Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi isimlerden sonra en etkili olan elebaşı 'Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü duyurdu.
MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON
Erdoğan'ın açıklamasının ardından herkes kritik gelişmenin detaylarını merak etmeye başladı. Erdoğan, operasyona dair çok fazla bilgi paylaşmazken, operasyonda görev alan Mehmetçikleri tebrik etti.
Operasyonun, MİT ve TSK ortaklığı ile gerçekleştiği öğrenilirken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye konuştu. Ağar, 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği operasyonun başlangıcından son anına kadar tüm detayları anlattı.
HER ŞEY SURİYE'DE BAŞLADI
Ağar, PKK/KCK'nın sahada ve yönetim kadrosunda en etkin isimlerden olduğunu söyledi. Ağar, Sofi Nurettin'in Suriye'deki PKK yapılanmasının oluşumunda en önemli isim olduğunu söylerken, sözde yönetim kadrosundan sahada olan tek isim olduğunu da ifade etti.
Ağar, Sofi Nurettin'in takibinin Suriye'de başladığını, önce ailesine ulaşıldığını ifade etti. Ağar, aile bulunduktan sonra adım adım iz sürüldüğünü aktardı.
SOFİ NURETTİN ÇOK GİZLİ HAREKET ETTİ AMA KAÇAMADI
Terör elebaşı Sofi Nurettin, Suriye ve Irak'taki saha çalışmalarında çok gizli hareket etti. PKK'yı kullanan ülkelerin istihbarat örgütleri de Sofi Nurettin'i korudu. Ancak MİT, ipin ucunu ailesinden yakaladıktan sonra işin peşini bırakmadı.
IRAK'TAKİ AYAĞI DA BULUNDU
Suriye'de başlayan takip, Irak'a uzandı. Ağar, gizli çalışmalar sonucunda Sofi Nurettin'in Irak'taki ayağının da bulunduğunu söyledi.
TESPİT, TEYİT, DEŞİFRE
Ağar, Suriye'den Irak'a uzanan takip sürecinde 3 önemli noktaya dikkat çekti. TSK ve MİT arasında mükemmel bir uyumun oluştuğunu ifade eden Ağar, çalışmaların önce tespit, tespit sonrası teyit ve son olarak da deşifre aşaması ile sonuçlandırıldığını vurguladı.
KAÇINILMAZ SON: SOFİ NURETTİN F-16 İLE GARA'DA HAVAYA UÇURULDU
Sahadaki tespitlerin, teyitlenmesi sonrası en son aşama olan deşifre aşamasında Sofi Nurettin'in bulunduğu yer tespit edildi. PKK/KCK'nın en kritik isminin konumu MİT tarafından TSK'ya iletildi. Ağar, koordinatların verilmesi sonrası F-16'nın havalandığını ve SİHA ile değil F-16 ile Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü ifade etti.
'İSTİHBARATLARA KARŞI KOYMA OPERASYONU'
Sabah.com.tr'ye özel bilgiler aktaran Ağar, bu operasyonun yalnızca terör örgütünün kritik bir ismine karşı gerçekleşmediğini, terör örgütünü koruyan istihbarat örgütlerine karşı da gerçekleştiğini ifade etti.
Ağar, TSK ile MİT'in stratejik olarak zor bir işbirliğini başarı ile tamamladığını belirtti, "Bu tür adamları koruyan istihbaratlara karşı koyma operasyonu özelliği de oldukça önemli" dedi.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafıfndan kırmızı bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG'nin sözde askeri konsey üyesi Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
SOFİ NURETTİN KİMDİR?
Terör örgütüne 1990'da katılan Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007'ye kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007'den sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.
2009'da, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticiliklerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda eylemi yönetmişti.
HPG sorumluluğu görevini 2013'te Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Halef El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye genel sorumlusu oldu. Etkisiz hale getirilen teröristin Murat Karayılan'ın "akıl hocası" olduğu da belirtildi.
Suriye genel sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Halef El Muhammed, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yönetti.