Video Türkiye SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı

SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı

SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı
18.05.2021 | 14:45

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Son dakika haberleri... PKK'lı terörist Sofi Nurettin'in düzenlenen hava operasyonu ile saklandığı mağarada havaya uçurularak öldürülme anı görüntüleri yayınlandı.

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