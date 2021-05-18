SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı
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Son dakika haberleri... PKK'lı terörist Sofi Nurettin'in düzenlenen hava operasyonu ile saklandığı mağarada havaya uçurularak öldürülme anı görüntüleri yayınlandı.