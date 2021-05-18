Son dakika | "CHP terörü iktidara taşımak istiyor"

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile şimdiye kadar örtülü işbirliği yapan CHP, bu kez HDP'ye bol keseden 'bakanlık' dağıtıyor. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek'in "HDP'ye bakanlık veririz" sözlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan, neden bakanlık yapmasın" diyerek HDP'ye 'bakanlık' verilebileceğini dile getirdi. Bu açıklamalar, son genel ve yerel seçimde HDP ile örtülü ittifak yürüten CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kapılar arkasında 'bakanlık pazarlığı' ile ittifak yapma niyetinde olduğunun işareti olarak değerlendirildi. Çiçek ve Tekin'in yaptıkları skandal açıklamalara siyasilerden tepkiler sürüyor.