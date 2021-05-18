Son dakika haberler: Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte 18 Mayıs bugünkü Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 14 Mayıs'ta 203 bin 73 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı günler sonra en düşük olduğu seviyeye geriledi. En son 2 Mart tarihinde 11 bin 837 olan vaka sayısı 14 Mayıs'ta 11 bin 394 olarak kayıtlara geçti. 14 Mayıs'ta hasta sayısı bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 670 oldu. 14 Mayıs'ta 242 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi.

TEST SAYISI 50 MİLYONU GEÇTİ

Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 37 bin 261 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu. 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de 50 milyon 463 bin 16 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.