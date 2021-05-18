Son dakika haberler: İşte 18 Mayıs bugünkü Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
00:38
02:44
05:43
00:54
01:24
00:28
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşüyor | Video 18.05.2021 | 17:51
01:13
17:36
TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 18.05.2021 | 16:48
00:28
17:14
04:00
Mahmut Övür | Tam Biden’ın tarif ettiği gibi 18.05.2021 | 14:20
03:58
Okan Müderrisoğlu | CHP... Kandil’e bakanlık vaat etmek! 18.05.2021 | 14:03
03:47
Hasan Basri Yalçın | Siyasi ihanetler serisi 18.05.2021 | 14:00
03:29
Hilal Kaplan | HDP’li bakanınızı nasıl alırdınız? 18.05.2021 | 13:58
02:51
Haşmet Babaoğlu | Çocukluk da filozofluk da bir yere kadar 18.05.2021 | 12:26
00:44
05:01
Burhanettin Duran | Muhalefetin 2023 hesapları 18.05.2021 | 12:23
02:52
06:40
Yavuz Donat | Yassıada’dan Çine Çayı kenarına 18.05.2021 | 12:16
Son Dakika Haberi... Türkiye ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüşen koronavirüs salgını geçtiğimiz ayda rekor seviyelere ulaşmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de tam kapanma kararı çıkarken, bu karar salgının yukarı yönlü seyrini terse çevirdi. 29 Nisan'dan başlayan düşüş kademeli olarak tam kapanmanın son gününe kadar geriledi ve 10 binli rakamlara düştü. Vefat ve ağır hasta sayılarında da azalma görülürken, Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında güncel durum...