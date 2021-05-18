Son dakika haberler: İşte 18 Mayıs bugünkü Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video

Son Dakika Haberi... Türkiye ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüşen koronavirüs salgını geçtiğimiz ayda rekor seviyelere ulaşmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de tam kapanma kararı çıkarken, bu karar salgının yukarı yönlü seyrini terse çevirdi. 29 Nisan'dan başlayan düşüş kademeli olarak tam kapanmanın son gününe kadar geriledi ve 10 binli rakamlara düştü. Vefat ve ağır hasta sayılarında da azalma görülürken, Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında güncel durum...