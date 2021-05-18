Acilen bir formül bulunmalı. Bizim önerimiz tıpkı Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi restoran ve kafelerin açık alanlarda hizmet etmesine müsaade edilmesi" dedi. Açık alanı olmayan işletmelerin kaldırımlara masa atarak çalışma izni verilmesi gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Sektörümüze bugün hemen acilen açılma izni verilmeli. Haziran ayından itibaren de kapalı alanda sınırlı kullanım izni tanınmalı. Paket servisle sektörümüz dönmüyor. Bu formülle en azından sektör biraz nefes alır, akmasa da damlar" diye konuştu.



