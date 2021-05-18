THODEX şüphelisi Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı

Thodex soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın yakalanmasının ardından kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar Sarıyer de yakalandı.

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SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Emniyet ekipleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Oral Çınar, savcılık ifadesinin ardından 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

MAHKEMESEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Şüpheli Oral Çınar'ın İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme, şüpheli adam hakkında yurt dışına çıkamama şartıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.