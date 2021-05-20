Büyük ayıp

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" yönündeki iftirasına başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere siyasiler ve Türkiye'de yaşayan Yahudiler tepki gösterdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hususların hedefi Yahudiler değil, günlerdir Filistin'e yönelik olarak ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla, büyük bölümünü çocuk, kadın ve gençlerin teşkil ettiği çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail hükümetidir. Yahudi kökenli vatandaşlarımız bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamların ve BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e uluslararası dokunulmazlık sağlama girişimlerinin kaynağının aynı olması elbette tesadüf değildir." denildiTürk Yahudi Toplumu ise sosyal medya hesaplarından Ned Price'a cevaben bir açıklama paylaştı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi. Diğer tepkiler ise şöyle:Savaş suçlarına veinsan hakları ihlallerine dur demekyerine ABD yönetimi, mazlumun hakkınısavunan Cumhurbaşkanı'mızayönelik haksız ithamlarla meşgulolmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızınmazlum Filistin halkının yanındaolmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlıkdışı tavırlarına ayna tutmasınıABD'nin antisemitizm ile bağdaştırmasıtrajikomik bir yaklaşımdır.İsrail'in yaptığı katliamlar antisemitizmyaftasıyla örtülemez.Netanyahu hükümetininzulmüne destek verenlerinkendi vicdan açıklarınıCumhurbaşkanı'mızhakkında yalan söyleyerekkapatması mümkündeğildir.Cesur vesözünü sakınmayan liderimiziYahudi karşıtlığıylasuçlayarak mücadelesini lekelemeyeçalışmak son derece dehşet vericibir durum. Bu aslında dünyanın dikkatini,İsrail'in işlediği insanlık suçlarındanbaşka bir yöne çevirmek amacıylayapılmış korkak bir açıklama.Çocukların öldürülmesini kınayacakcesareti ve edebi olmayanların kimseyeders verecek ahlaki bir duruşuyoktur. Liderimiz Erdoğan'ı Yahudikarşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmakda suçluluk psikolojisinin göstergesi.