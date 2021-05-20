Büyük ayıp

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Giriş Tarihi: 20.5.2021

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Sözcüsü Ned Price’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu iftirasına tepki gösterdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" yönündeki iftirasına başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere siyasiler ve Türkiye'de yaşayan Yahudiler tepki gösterdi.

'REDDEDİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hususların hedefi Yahudiler değil, günlerdir Filistin'e yönelik olarak ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla, büyük bölümünü çocuk, kadın ve gençlerin teşkil ettiği çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail hükümetidir. Yahudi kökenli vatandaşlarımız bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamların ve BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e uluslararası dokunulmazlık sağlama girişimlerinin kaynağının aynı olması elbette tesadüf değildir." denildi

'ÇOK HAKSIZ VE AYIP'

Türk Yahudi Toplumu ise sosyal medya hesaplarından Ned Price'a cevaben bir açıklama paylaştı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi. Diğer tepkiler ise şöyle:

'KATLİAMLAR ANTİSEMİTİZM YAFTASIYLA ÖRTÜLEMEZ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine dur demek yerine ABD yönetimi, mazlumun hakkını savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik haksız ithamlarla meşgul olmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD'nin antisemitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır. İsrail'in yaptığı katliamlar antisemitizm yaftasıyla örtülemez.

'VİCDAN AÇIKLARINI KAPATMA ÇABASI'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanı'mız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.

'KİMSEYE DERS VERECEK AHLAKI DURUŞLARI YOK'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum. Bu aslında dünyanın dikkatini, İsrail'in işlediği insanlık suçlarından başka bir yöne çevirmek amacıyla yapılmış korkak bir açıklama. Çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur. Liderimiz Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmak da suçluluk psikolojisinin göstergesi.

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