Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'in "Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." sözlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"SALGININ SONU GÖRÜNÜYOR"
Bakan Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salgının sonu görünüyor. #120MilyonDoz" müjdesini verdi.
NE OLMUŞTU?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrimiçi katılan Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe verdiler: 120 milyon doz aşı geliyor