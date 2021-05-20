Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrimiçi katılan Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe verdiler: 120 milyon doz aşı geliyor