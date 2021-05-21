Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe sıraladı: 120 milyon doz aşı geliyor

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe verdiler: 120 milyon doz aşı geliyor

Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.

Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz.