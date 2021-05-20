Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe verdiler: 120 milyon doz aşı geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, vaka sayıları, aşılama takvimi ve kademeli normalleşme dönemi ele alındı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de çevrimiçi katıldı. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, vaka sayısının uzun bir aradan sonra 10 binin altına düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Uğur Şahin ise "Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Koca, "Kapatmaktan ziyade aşılamayla birlikte bu süreci yürütme taraftarıyız. Kapanmadan çok kişisel kontrolleri sağlayacağız" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...