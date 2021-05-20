Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarının da konuşulacağı kritik toplantıya Bion Tech'in Ceo'su Uğur Şahin de video konferans ile bağlanacak. Şahin, aşı ile ilgili Bilim Kurulu ile görüş alışverişinde bulunacak.