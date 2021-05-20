Son dakika: Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında! Uğur Şahin müjdeleri bizzat açıklayacak

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Toplantıya, BioNTech aşısın ıgeliştiren Uğur Şahin'in de çevrimiçi katılıyor. Toplantıda, vaka sayıları, aşılama takvimi ve kademeli normalleşme döneminin ele alınması beklenirken, Uğur Şahin'in de müjdeli haberleri bizzat vermesi bekleniyor.

Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında! Uğur Şahin müjdeleri bizzat açıklayacak

"MÜJDELERİ BİZZAT KENDİSİNİN VERMESİNİ İSTİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında olmak üzere ciddi bir miktarda toplamda 90 milyonu aşan doz için anlaşmalar yapıldı. Onları da Uğur Hoca'nın ağzından 84 milyon duysun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, toplantı öncesi Türkiye ile Pfize/BioNTech firmasının 90 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladığı da açıklanmıştı.