Son dakika: Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında! Uğur Şahin müjdeleri bizzat açıklayacak

Son dakika haberleri: Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020'de görülen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok adım atıldı. Tüm dünyayı kasıp kavuran salgını kontrol altına almak amacıyla atılan son adım ise tam kapanma oldu. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinde koronavirüs vaka sayıları büyük ölçüde kontrol altına alındı ve 15 binin altına geriledi. Türkiye, tam kapanmanın ardından ise kademeli normalleşme dönemine girdi.
SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI
Tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Toplantıya, BioNTech aşısın ıgeliştiren Uğur Şahin'in de çevrimiçi katılıyor. Toplantıda, vaka sayıları, aşılama takvimi ve kademeli normalleşme döneminin ele alınması beklenirken, Uğur Şahin'in de müjdeli haberleri bizzat vermesi bekleniyor.
Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında! Uğur Şahin müjdeleri bizzat açıklayacak
"MÜJDELERİ BİZZAT KENDİSİNİN VERMESİNİ İSTİYORUM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında olmak üzere ciddi bir miktarda toplamda 90 milyonu aşan doz için anlaşmalar yapıldı. Onları da Uğur Hoca'nın ağzından 84 milyon duysun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan, toplantı öncesi Türkiye ile Pfize/BioNTech firmasının 90 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladığı da açıklanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1 HAZİRAN'I İŞARET ETMİŞTİ
Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
KONTROLLÜ NORMALLEŞME KURALLARI
HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.
YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
PAZAR YERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK
Son dakika genelgesine göre Pazar yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının sadece esnafa servis yapabileceği belirtildi.
AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 ARASINDA AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi 07.00-20.00 arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, AVM'lerin hafta içi 10.00- 20.00 arasında açık, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.