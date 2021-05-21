A Haber'den algı operasyonuna canlı yayında cevap: Bizim işimiz habercilik yapmak

"BİZİM İŞİMİZ HABERCİLİK YAPMAK"

İstanbul, haber üssümüzün bulunduğu nokta. Ankara da aynı şekilde ikinci bir haber üssümüzün bulunduğu nokta. Trabzon'da, Erzurum'da, Muş'ta, Diyarbakır'da, Kayseri'de, Konya'da... Türkiye'de televizyon kanalları açısından en geniş haber ağı ve en geniş bölge müdürlüklerine sahip televizyon kanallarından biriyiz ve biz bunu gururla söylüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu haber ağı sayesinde 81 ilden ve aynı zamanda yurt dışındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir olay olduğunda anında yayınları bizzat kendi görüntülerimizle sizlere aktarıyoruz. Bizim işimiz habercilik yapmak, haber neredeyse biz gazeteciler olarak oraya gidip canlı yayınlarla aktarıyoruz.