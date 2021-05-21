A Haber'den algı operasyonuna canlı yayında cevap: Bizim işimiz habercilik yapmak

Geçtiğimiz günlerde Rize'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada HDP ile ittifak nedeniyle eleştirildi. O anları izleyenlere aktaran A Haber ise sosyal medyada ve CHP yanlısı medyada hedef haline geldi. Yaşanılanlar algı operasyonları ile farklı türlü lanse edilirkeni, Gökhan Kurt olayı tüm şeffaflığı ile aktardı.
"HALK TV'DE FARKLI ŞEKİLDE YANSITILDI"
Akşener'in Rize'de vatandaşlarla bir araya geldiğini ve her şeyin bu ana kadar normal gittiğini söyleyen Kurt, "Ancak ardından vatandaşlarla bir tartışma çıktı. O tartışmayı A Haber ve tüm basın kuruluşları takip ettiler. Fakat yaşanan tartışmalar HALK TV'de çok faklı şekilde yansıtıldı. Peki bu yayının amacı neydi?" şeklinde konuştu.
Gökhan Kurt yayının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Biz A Haber olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden beri 81 ilin tamamından ve dünyanın pek çok önemli başkentlerinden canlı yayınlarla gelişmeleri izleyicilerimize aktarıyoruz. Biz olay neredeyse haber merkezimizi de her zaman oraya taşıyoruz ve gelişmeleri anbean canlı yayınlarla muhabirlerimiz vasıtasıyla ekiplerimiz aracılığıyla aktarmaya gayret ettik ve bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz.
"A HABER GAZETECİLİK YAPMAK AMACIYLA RİZE'DEYDİ"
Biz aynı zamanda tabii ki liderleri de takip ediyoruz. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmış olduğu bu ziyaret habercilik açısından çok önemli bir ziyaret. Çünkü Akşener'in son bir haftadır yapmış olduğu açıklamalar gündemin ilk sırasında yer aldı. Dedikleri gibi bir provokasyon amacıyla değil A Haber orada gazetecilik yapmak amacıyla Rize'ydi.
"BİZİM İŞİMİZ HABERCİLİK YAPMAK"
İstanbul, haber üssümüzün bulunduğu nokta. Ankara da aynı şekilde ikinci bir haber üssümüzün bulunduğu nokta. Trabzon'da, Erzurum'da, Muş'ta, Diyarbakır'da, Kayseri'de, Konya'da... Türkiye'de televizyon kanalları açısından en geniş haber ağı ve en geniş bölge müdürlüklerine sahip televizyon kanallarından biriyiz ve biz bunu gururla söylüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu haber ağı sayesinde 81 ilden ve aynı zamanda yurt dışındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir olay olduğunda anında yayınları bizzat kendi görüntülerimizle sizlere aktarıyoruz. Bizim işimiz habercilik yapmak, haber neredeyse biz gazeteciler olarak oraya gidip canlı yayınlarla aktarıyoruz.