A Haber'den algı operasyonuna canlı yayında cevap: Bizim işimiz habercilik yapmak | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. O sırada vatandaşlar Akşener'e ittifak tepkisi gösterirken, bu anları ekranlara taşıyan A Haber algı operasyonlarıyla hedef haline getirildi. Sosyal medyada ve özellikle CHP'ye yakın medyada hedef gösterilen A Haber'de yaşanan olay açık ve net şekilde izleyenlere aktarıldı. Konuyla ilgili olarak canlı yayında açıklamada bulunan Gökhan Kurt ise "Bizim işimiz habercilik yapmak, haber neredeyse biz gazeteciler olarak oraya gidip canlı yayınlarla aktarıyoruz." dedi.