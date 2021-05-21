Bir yalanı daha elinde patladı

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte Man Adası paçavralarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik yalanlarıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptığıyla ilgili açıklamaları üzerine açılan dava, İstinaf Mahkemesi'nin verilen 142 bin lira tazminat ödenmesine ilişkin kararı bozmasının ardından yerel mahkemede tekrar görüldü. İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Başkan Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Duruşmada davacı Yıldız davanın kabul edilmesini talep ederken, davalı avukatı Çelik dosyada hiçbir delilin toplanmadığını ve tanıkların dinlenmediğini ifade ederek davanın reddini istedi.Duruşma sonunda mahkeme, ilk verdiği kararı değiştirmeyerek Kılıçdaroğlu'nun 100 bin lira manevi tazminatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira tazminatı Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatı Osman Ketenci'ye, 10 bin lira tazminatı da Ahmet Burak Erdoğan'a söz konusu konuşma tarihi olan 5 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödemesine karar verdi.