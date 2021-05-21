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Giriş Tarihi: 21.5.2021 11:39 Son Güncelleme: 21.5.2021 11:47

Çirkin sözler! Belediye Başkanı kadın meclis üyesine hakaret etti

Şerif Can Şerif Can
Çirkin sözler! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kadın meclis üyesine hakaret etti

Belediye Başkanı , meclis toplantısında AK Partili Zerrin Çağlar’a “Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor” diyerek hakaret etti.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Partili kadın meclis üyesi Zerrin Çağlar'a kürsüden hakaret etti.

Meclis üyesi Zerrin Çağlar'ın toplantıda sorduğu soruya Başkan Akgün, "Beni yine konuşturacaksınız. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor" gibi ağır ifadeler kullanarak cevap verdi.

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Zerrin Çağlar ise, "Belediye meclis üyesine lastiği patlıyor demek ne demek sayın başkanım. İnsanları kışkırtmaya çalışmayın" diyerek tepki gösterdi.
Yapılan hakarete AK Partili Meclis üyeleri de tepki gösterdi. Akgün'ün daha önce 8 Mart Kadınlar Günü'nde de Çağlar'a hakaret ettiği ortaya çıktı.

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Çirkin sözler! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kadın meclis üyesine hakaret etti
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