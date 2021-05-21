Video Haber CHP'li Belediye başkanı, kadın meclis üyesine hakaret etti | Video

CHP'li Belediye başkanı, kadın meclis üyesine hakaret etti | Video

CHP'li Belediye başkanı, kadın meclis üyesine hakaret etti | Video
21.05.2021 | 11:19

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, meclis toplantısında AK Partili Zerrin Çağlar’a “Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor” diyerek hakaret etti.

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Büyükçekmece Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Partili kadın meclis üyesi Zerrin Çağlar'a kürsüden hakaret etti. Meclis üyesi Zerrin Çağlar'ın toplantıda sorduğu soruya Başkan Akgün, "Beni yine konuşturacaksınız. Dilimin sert olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor" gibi ağır ifadeler kullanarak cevap verdi.

Zerrin Çağlar ise, "Belediye meclis üyesine lastiği patlıyor demek ne demek sayın başkanım. İnsanları kışkırtmaya çalışmayın" diyerek tepki gösterdi.
Yapılan hakarete AK Partili Meclis üyeleri de tepki gösterdi. Akgün'ün daha önce 8 Mart Kadınlar Günü'nde de Çağlar'a hakaret ettiği ortaya çıktı.

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