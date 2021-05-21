CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in skandalları bitmiyor





Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak her toplantıda aynı sorunu defalarca yaşadıklarını ve hiçbir şekilde soru sorma ve eleştiride bulunma hakkını kullanamadıklarını dile getiren Çetin Kaya, "Sayın Şahin bunu sürekli yapıyor. Bizler halkın kendilerini temsil etmek için mecliste bulunan sözcüleriz. Ama Başkan Şahin, buna hiçbir şekilde müsaade etmiyor" dedi.



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