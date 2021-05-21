Ofiste FETÖ borsası pazarlığı! Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatının manevraları ortaya çıktı

TEKLİFİ AVUKATI ÜZERİNDEN İLETTİ

Soruşturma dosyasına göre; iş insanı G.Ç.'nin babası Ş.Ç. hakkında FETÖ soruşturması yürütülüyordu. Ş.Ç. ifadesinde, avukatları Mehmet İplikçioğlu'nun kendilerine, bir şahsın kendisine ulaştığını, babası ile ilgili dosyanın bu aracı sayesinde babası lehine sonuçlanacak şekilde hızlıca hazırlanacağını, ifade verdikten hemen sonra serbest bırakılacağını, ancak bu işlemlerin bitiminde 150 bin dolar para istediğini söyledi.

AKALIN FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Yapılan incelemelerde FETÖ borsasını organize edenin Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu ortaya çıkarıldı. Akalın'ın, avukat Mehmet İplikçioğlu'na ilk olarak 1 Mart tarihinde whatsapp üzerinden, "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.