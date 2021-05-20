Cumhuriyet Yazarlarının avukatı FETÖ borsası organizatörü çıktı!

FETÖ borsası kurulduğuna ilişkin çeşitli haber ve köşe yazılarıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın bizzat FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Akalın'ın FETÖ borsasını nasıl ilmek ilmek kurduğu ayrıntılarıyla ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ayrıntılarına göre; soruşturma ünlü bir bilişim şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı G.Ç.'nin savcılığa gelerek ihbar etmesiyle başladı.



Kazım Yiğit Akalın

BABASINI GÖZALTINA ALACAKLARDI

G.Ç, savcılığa gelerek, babası Ş.Ç.'nin geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerince FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini anlattı. Devamında ise, babasının Covid-19'a yakalanması nedeniyle gözaltına alınmadığı, daha sonra geçtiğimiz Ocak ayında ise kendi avukatları olan Mehmet Asım İplikçioğlu'nun kendilerine " Dosyada gizlilik kararı var. Bilgi alamıyoruz. Ancak bir gelişme olduğunda haber vereceğim" dediğini aktardı.

BEDELİ 150 BİN DOLAR

Geçtiğimiz Mart ayında Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nun ofislerine gelerek " Polislerle irtibatlı bir şahıs bana ulaştı. Dosya içeriği ile ilgili bilgiler verdi" dediğini söyledi. G.Ç, devamında avukatın kendisine bu aracı sayesinde polislerin babası Ş.Ç. lehine fezleke düzenleyeceklerini, ifade verdikten sonra serbest bırakabileceklerini ancak bunun karşılığında 150 bin dolar para istediklerini belirtti.

ORGANİZATÖR AKALIN

İş insanı G.Ç. babası için yapılan söz konusu teklif üzerine harekete geçerek savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada polislerle iş insanı G.Ç. lehine fezleke hazırlanmasını organizatörün, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu belirlendi.

AKALIN POLİSLERLE İRTİBATLI ÇIKTI

Savcılık 2 şüpheli avukatla ilgili başlattığı soruşturmayı genişletti. Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve hts incelemesinde bulunuldu. Akalın'ın B.Y. , E.O.T., İ.İ., R.E. isimli polis memurlarıyla, söz konusu süre zarfında iletişimleri ve farklı tarihlerde birliktelikleri olduğu ortaya çıkarıldı. Savcılık bu tespitler üzerine 6 kişilik FETÖ borsası şebekesine operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, dijitallerine el konularak incelenmeye alındı.