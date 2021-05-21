SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder

Ömer Çelik, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak siyasal propaganda eylemini icra ettiği belirlenen muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder.

Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır.