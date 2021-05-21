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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder
Giriş Tarihi: 22.5.2021 00:09

SON DAKİKA HABERİ: Sözcüsü : Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder

muhabirinin meslek ilke ve ahlakına uymayacak şekilde soru sorması ve aynı anda kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak siyasal propaganda eylemi tepkiyle karşılanmıştı. Sözcüsü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla bu provokatöre sert tepki gösterdi. Çelik açıklamasında: "Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak siyasal propaganda eylemini icra ettiği belirlenen muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder.

Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır.

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SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder
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