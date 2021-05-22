SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder | Video
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Anadolu Ajansı muhabirinin meslek ilke ve ahlakına uymayacak şekilde soru sorması ve aynı anda kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak siyasal propaganda eylemi tepkiyle karşılanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla bu provokatöre sert tepki gösterdi. Çelik açıklamasında: "Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder." ifadelerini kullandı.