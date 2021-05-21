Son dakika haberleri: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ile Filistin arasında sağlanan ateşkes ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz | Video

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretiyle gelinen noktada sağlanan ateşkes Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, iki devlet arasında kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılabilir." diyen Fahrettin Altun, Türkiye'nin, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının, katlettiği Filistinlilerin ve işgal ettiği toprakların hesabını vermesi için her platformda girişimlere devam edeceğini belirtti.

"GAZZE'DEKİ ATEŞKESİ TAKİP EDECEĞİZ"

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki cemaate yönelik saldırılarını en sert şekilde kınayan Altun, "Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz. Filistin topraklarında kalıcı çözüm için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.