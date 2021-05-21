Video Haber SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz | Video

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz | Video

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz | Video
21.05.2021 | 19:19

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Son dakika haberi: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Mescid-i Aksa’daki saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz. Filistin topraklarında kalıcı çözüm için çabalayacağız" dedi.

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